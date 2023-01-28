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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يزف بشرى سارة للزمالكاوية عن موعد الإعلان عن صفقة جديدة

صدى البلد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي عن مفاجأة لجماهير الزمالك عن صفقة جديدة وحدد موعد الاعلان عنها. 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صباحكم زي الفل مع صفقة سوبر للزمالك والإعلان عنها يوم الاثنين ان شاء الله. 

صفقة ناصر منسي.. 

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نجح نادي الزمالك في التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادي على تعاقد الزمالك رسميا مع ناصر منسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع البنك الأهلي في الأيام الماضية لضم اللاعب لتدعيم الهجوم. 

ويغيب محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض على صعوبة لحاق "شيكابالا" بالمباراة المقبلة أمام فيوتشر في ظل إصابته بنزلة برد تسببت في غيابه عن لقاء غزل المحلة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن اللاعب لم يشارك في التدريبات الأخيرة، ويخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات المقبلة.

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