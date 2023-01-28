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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من أسامة نبيه.. عودة فتوح وعبدالله جمعة في الزمالك

صدى البلد

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف اسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الثنائي احمد فتوح وعبد الله جمعة.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس ١ في برنامجه ملعب اون، إن اسامة نبيه المدير الفني للزمالك يرغب في عودة اللاعبين بشكل كبير وبالفعل أكد على الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير أن احمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبان مهمان في الزمالك، وذلك ما يراه نبيه وسيتم الاتفاق مع مجلس الإدارة على عودة اللاعبين والتزامهما في المران واعتمادها ضمهم للقائمة الرئيسية. 

صفقة ناصر منسي

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رسميا.. أسوان يضم ثنائي الأهلي

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادي على تعاقد الزمالك رسميا مع ناصر منسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع البنك الأهلي في الأيام الماضية لضم اللاعب لتدعيم الهجوم. 

ويغيب محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض على صعوبة لحاق "شيكابالا" بالمباراة المقبلة أمام فيوتشر في ظل إصابته بنزلة برد تسببت في غيابه عن لقاء غزل المحلة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن اللاعب لم يشارك في التدريبات الأخيرة، ويخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات المقبلة.

الدوري المصري الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك أون تايم سبورت عبدالله جمعة أحمد فتوح

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