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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

صورة وفاة فتاة بعد
صورة وفاة فتاة بعد شبكتها من قريبها تثير حزن الآلاف

"الجمعة اللي فاتت كانت شبكتنا والجمعة دي دفنتها".. بهذه الكلمات المؤثرة انتشر منشور محزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب ودع خطيبته وقريبه الشابة بشكل مفجع. 

وعبر الشاب الذي انتشرت رسالته مرفقة بصورته وخطيبته عن حزنه الشديد لفقدتها خاصة أن “شبكتهما كانت قبل أسبوع من وفاتها المفجعة” التي لم تعلن تفاصيلها، لكن أثار انتباه الكثريين “عدم ظهور آثار الفرحة على وجه الفتاة، معلقين: باين ما كانتش فرحانه من وجهها” . 

وتضمنت رسالة الشاب التي انتشرت بشكل كبير عبر “فيسبوك” خاصة:“ما لحقناش نفرح، إنا لله وإنا إليه راجعون بنت خالتي وخطيبتتي في زمة الله، الجمعة اللي فاتت كانت شبكتنا والجمعة دي دفنتها، الله يرحمك، برجاء الدعاء لها دعواتكم لها بالرحمه والمغفرة، رسالة عضو ”.

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صورة وفاة فتاة بعد شبكتها من قريبها تثير حزن الآلاف 
صورة وفاة فتاة بعد شبكتها من قريبها تثير حزن الآلاف 


 

صورة وفاة فتاة بعد شبكتها من قريبها تثير حزن الآلاف 

 

صورة وفاة فتاة بعد شبكتها من قريبها تثير حزن الآلاف (فيسبوك)

 

 

الجمعة شبك منشور محزن ودع خطيبته مفجع فرح حزن

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