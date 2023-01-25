عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طارت بالهواء.. فيديو صادم يكشف دهس سيدة لأخرى.. ما مصيرها؟

طارت بالهواء..فيديو
طارت بالهواء..فيديو صادم يكشف دهس سيدة لأخرى

انتشر مقطع فيديو صادم محققا ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة “تويتر” و“فيسبوك” يظهر دهس سيدة لأخرى بسيارتها.

لمدة عامين.. مصور يخلع أسنانه باستخدام الكماشة في بريطانيا.. اعرف الأسباب

الرفق بالطيور.. تركيب منقار صناعي لدجاجة بعد هجوم راكون في نيويورك.. صور

روبوت يحترف مهام عمال البناء والصناعة.. فيديو يوثق مهارت "أطلس"| شاهد

فوق الخيال.. شاهد ماذا قالت طفلة يمنية عندما دخلت العاصمة الإدارية الجديدة..فيديو

سرقه شاب في 7 ثوان بالشارع..تحذير هام للأطفال بسبب هذا الفيديو.. شاهد

أظهر مقطع الفيديو المنتشر والذي لم تتعد مدته الدقيقة مرور “سيارة نقل” كبيرة في طريق عام ثم ظهور سيارة بيضاء تقودها سيدة وتقوم بدهس سيدة أخرى ترتدي رداء أسود.

مصير السيدة 

كشفت كاميرات المراقبة عن عدم موت السيدة التي دُهست وإنما بدت تتألم بشدة على الأرض جراء اصطدام السيارة البيضاء بها حتي نزلت سائقة السيارة التي صدمتها وذهبت للاطمئنان عليها.

ولم يكشف مقطع الفيديو المنشرعما حدث بعد ذلك، لكن أشار ناشره الأصلي عبر “تويتر” أنه حدث في أحد شوارع السعودية، دون الإفصاح عن التاريخ الأصلي لوقوع الحادثة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حادثة غريبة .. كلب يطلق النار على مالكه ويقتله بأمريكا

الكرملين يفجر مفاجأة: بوتين لم يجر أي محادثات مع زيلينسكي منذ سنوات

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

العراق يبيع نفطا بأكثر من 7.7 مليار دولار في ديسمبر

بايدن يعتزم الإعلان عن إرسال دبابات من طراز أبرامز لأوكرانيا اليوم

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

لحماية بيتك من السرقة .. لا يفوتك تنفيذ هذه الحيلة

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

نتائجها سريعة جدًا.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ