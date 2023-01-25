طارت بالهواء.. فيديو صادم يكشف دهس سيدة لأخرى.. ما مصيرها؟

انتشر مقطع فيديو صادم محققا ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة “تويتر” و“فيسبوك” يظهر دهس سيدة لأخرى بسيارتها.

أظهر مقطع الفيديو المنتشر والذي لم تتعد مدته الدقيقة مرور “سيارة نقل” كبيرة في طريق عام ثم ظهور سيارة بيضاء تقودها سيدة وتقوم بدهس سيدة أخرى ترتدي رداء أسود.

مصير السيدة

كشفت كاميرات المراقبة عن عدم موت السيدة التي دُهست وإنما بدت تتألم بشدة على الأرض جراء اصطدام السيارة البيضاء بها حتي نزلت سائقة السيارة التي صدمتها وذهبت للاطمئنان عليها.

ولم يكشف مقطع الفيديو المنشرعما حدث بعد ذلك، لكن أشار ناشره الأصلي عبر “تويتر” أنه حدث في أحد شوارع السعودية، دون الإفصاح عن التاريخ الأصلي لوقوع الحادثة.