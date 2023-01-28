فى عيد ميلاده.. محمد عشوب يكشف سر خطير عن عبد الله غيث ونجم عالمي شهير

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير عبد الله عيث ، والذى يعد واحداً من أهم الفنانين فة تاريخ الفن المصري .

ولد عبد الله غيث في محافظة الشرقية، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليدرس المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1955.

عبد الله غيث

بدأ مشواره الفني في أواخر الخمسينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال بأدوار صغيرة منها فيلم رابعة العدوية.

نقطة انطلاق عبد الله غيث الحقيقية كانت من خلال المسرح، حيث شارك في عشرات المسرحيات والتي من أبرزها صفقة مع الشيطان، مصرع كليوبترا.

عبد الله غيث

تنوعت أعماله ما بين السينما والمسرح وكذلك التلفزيون، ومن أبرز أعماله (لرسالة، المال والبنون، عصر القوة ،وقد توفي أثناء تصويره لمسلسل ذئاب الجبل في مارس عام 1993.

جمع الفنان الراحل عبد الله غيث موقف مع الفنان العالمي انتوني كوين ، حيث مان يتم تصوير فيلم الرسالة فى ليبيا ، بنستختين أحداهما عربية وأخري أجنبية وكان عبد الله غيث يلعب الدور الذى يلعبة “ كوين ” فى النسخة الاجنبية .

عبد الله غيث

وكشف الماكيير الشهير محمد عشوب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد غن تلك الواقعة ، حيث أكد ان فى البداية كان انتوني كوين يقوم بتصوير مشاهده فى النسخة الاجنبية اولا ثم يدخل عبد الله غيب ، ولكن بعد تصوير 4 مشاهد بعث “ كوين ” رسالة الى عبد الله غيث ليطلب منه تصوير مشاهده اولا حتت يتعلم منه بعد التفاصيل الخاصة بالشخصية .

وتابع الماكيير الكبير محمد عشوب : ان عبد الله غيث رحب بهذا الامر ، وقد تألق فى الاداء وظهر بشكل حماسي لان شعر بالسعادة ان “كوين ” يريد ان يتعلم منه .