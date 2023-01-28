عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاده.. محمد عشوب يكشف سر خطير عن عبد الله غيث ونجم عالمي شهير

عبد الله غيث
عبد الله غيث

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير عبد الله عيث ، والذى يعد واحداً من أهم الفنانين فة تاريخ الفن المصري .

ولد عبد الله غيث في محافظة الشرقية، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليدرس المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1955.

 عبد الله غيث

 بدأ مشواره الفني في أواخر الخمسينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال بأدوار صغيرة منها فيلم رابعة العدوية.

 نقطة انطلاق عبد الله غيث  الحقيقية كانت من خلال المسرح، حيث شارك في عشرات المسرحيات والتي من أبرزها صفقة مع الشيطان، مصرع كليوبترا.

 عبد الله غيث

 تنوعت أعماله ما بين السينما والمسرح وكذلك التلفزيون، ومن أبرز أعماله (لرسالة، المال والبنون، عصر القوة ،وقد توفي  أثناء تصويره لمسلسل ذئاب الجبل في مارس عام 1993.

جمع الفنان الراحل عبد الله غيث موقف مع الفنان العالمي انتوني كوين ، حيث مان يتم تصوير فيلم الرسالة  فى ليبيا ، بنستختين أحداهما عربية وأخري أجنبية وكان عبد الله غيث يلعب الدور الذى يلعبة “ كوين ” فى النسخة الاجنبية . 

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

شاهد صورة من كواليس مسلسل الأصلي لـ ريهام عبد الغفور

 عبد الله غيث

وكشف الماكيير الشهير محمد عشوب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد غن تلك الواقعة ، حيث أكد ان فى البداية كان انتوني كوين يقوم بتصوير مشاهده فى النسخة الاجنبية اولا ثم يدخل عبد الله غيب ، ولكن بعد تصوير 4 مشاهد بعث “ كوين ” رسالة الى عبد الله غيث ليطلب منه تصوير مشاهده اولا حتت يتعلم منه بعد التفاصيل الخاصة بالشخصية . 

وتابع الماكيير الكبير محمد عشوب : ان عبد الله غيث رحب بهذا الامر ، وقد تألق فى الاداء وظهر بشكل حماسي لان شعر بالسعادة ان “كوين ” يريد ان يتعلم منه .

 

عبد الله غيث مصر ليبيا محافظة الشرقية أنتونى كوين المعهد العالي للفنون المسرحية مسلسل ذئاب الجبل فيلم الرسالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

تصيبك بالسرطان .. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

الشلن والبريزة بـ 30 ألف جنيه.. أين تباع وتشترى العملات القديمة؟

ترشيحاتنا

بعد عملية القدس .. إسرائيل تنهي إغلاق مستوطنة النبي يعقوب

بركات يشيد بدور ميدو في الإسماعيلي: يقوم بأعمال خارجة عن اختصاصه الفني

أمير مرتضى يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة

أعمال رجب.. علي جمعة يوصي من اسودت صحيفته بالذنوب بـ3 أمور

قطع الكهرباء عن 16 قرية ومنطقة فى القليوبية .. اعرف التفاصيل والمواعيد

أزمة تواجه الدولار الأمريكي عالميا.. توقعات بانخفاض حاد للأخضر|ومفاجأة في سعره محليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور وجه دب على المريخ |صور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ