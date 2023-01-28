عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعمال رجب.. علي جمعة يوصي من اسودت صحيفته بالذنوب بـ3 أمور

علي جمعة.. أعمال
علي جمعة.. أعمال رجب

لاشك أن أعمال رجب المستحبة لمن اسودت صحيفته بالذنوب ، هي أكثر وأهم المسائل التي ينبغي ألا يغفل عنها أحد ، خاصة وأن شهر رجب ينفرط في سرعة كبيرة كعادة الأشهر الحرم المباركة، كما أن هذه الدنيا مليئة بالمغريات والفتن التي توقعنا في الذنوب، وحيث إن أعمال رجب هي فرصة عظيمة لمن اسودت صحيفته بالذنوب ، بل إن أعمال رجب تعد طاقة نور لهؤلاء وغيرهم ، فمعاناة من اسودت صحيفته بالذنوب كبيرة ولا نجاة لهم بدون أعمال رجب المستحبة .

أكبر ذنب يرتكبه كثيرون.. علي جمعة: احذر هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في رجب؟.. علي جمعة: 10 عجائب

أعمال رجب

حدد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية  السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أعمال رجب لمن اسودت صحيفته بالذنوب ، فقال إنه فيما ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم - أنه قال: السنة مثل الشجرة ؛ وشهر رجب الهجري أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها ؛والمؤمنون قطافها.

وأوضح «جمعة» في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر، وينبغي علينا أن نغتنم شهر رجب الهجري هذا الشهر العظيم، وأن ننتقل من دائرة غضب الله إلى رضاه، ومن معصيته سبحانه وتعالى ومجاهرته بالذنوب ليل نهار إلى أن نسارع إلى مغفرة من ربنا سبحانه وتعالى.

وأضاف أنه يجب علينا أن نتوب إلى الله، والتوبة الصدوق هي التي يعزم فيها الإنسان على ألا يعود للذنوب أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق ابن آدم خطاء يقول فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يعلمنا كيف نربي أنفسنا: «كُلُّ بَني آدَمَ خطاءٌ وَخَيْرُ الخطّائينَ التّوّابونَ» ، (خطاء) (تواب) على وزن (فعال) وهي صيغة تدل على تكرار وقوع الفعل وكثرته؛ فيجب عليك أن تتوب توبة مكررة.

و تابع: وكلما وقعت في الإثم أو المعصية فلا تيأس بل عد إلى الله؛ فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك «لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ. فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ. وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَأَيِسَ مِنْهَا. فَأَتَى شَجَرَةً. فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا. قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا. ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتح أمامك الأمل ويأمرك أن تعود إليه سبحانه وتعالى.

أعمال رجب رجب أعمال شهر رجب علي جمعة الدكتور علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

تصيبك بالسرطان .. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

الشلن والبريزة بـ 30 ألف جنيه.. أين تباع وتشترى العملات القديمة؟

ترشيحاتنا

بعد عملية القدس .. إسرائيل تنهي إغلاق مستوطنة النبي يعقوب

بركات يشيد بدور ميدو في الإسماعيلي: يقوم بأعمال خارجة عن اختصاصه الفني

أمير مرتضى يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة

أعمال رجب.. علي جمعة يوصي من اسودت صحيفته بالذنوب بـ3 أمور

قطع الكهرباء عن 16 قرية ومنطقة فى القليوبية .. اعرف التفاصيل والمواعيد

أزمة تواجه الدولار الأمريكي عالميا.. توقعات بانخفاض حاد للأخضر|ومفاجأة في سعره محليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور وجه دب على المريخ |صور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ