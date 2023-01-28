أول فنان عربي| محمد رمضان يتخطى 8 مليارات مشاهدة على تيك توك

تصدر "هاشتاج" يحمل اسم النجم محمد رمضان، عبر تطبيق "تيك توك"، كأول فنان عربي يتخطى عدد مشاهدات ٨ مليارات.



ويعد رمضان، أول فنان عربي يتخطى اسمه الـ ٨ مليار مشاهدة على "تيك توك"، ويحقق أعلى هاشتاج في العالم العربي على هذا التطبيق.



على جانب آخر، يستعد "محمد رمضان" لطرح كليبه الغنائي الجديد "نصابة" بمشاركة نجم الرابر الجزائري ديدن كانون، يوم الأربعاء المقبل.



يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية "على وضعنا" الذي طرحه على مؤخرا على "يوتيوب"، وشاركه الغناء ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية.