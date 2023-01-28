خيول أصيلة وسيارات باهظة| نفقات الفائز بأكبر جائزة يانصيب.. وحقيقة إصابته باللعنة

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول نفقات البريطاني كولين وير، وهو أكبر فائز في تاريخ اليانصيب، والتي وصلت لـ 131 ألف دولار أسبوعيًا.

البريطاني كولين وير (72 عامًا) أنفق خلال السنوات الثماني الأخيرة قبل وفاته عام 2019 بمرض تعفن الدم، 50 مليون دولار.

وكشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن وثائق تظهر نفقات أكبر فائز في تاريخ لعبة اليانصيب 40 مليون يورو بجائزة كبرى قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.

وتباهى كولين بشرائه حصة بفريق لكرة القدم وخيول سباقات أصيلة وسيارات باهظة، إلى جانب منزل بقيمة 6 ملايين دولار واستثمارات عقارية ورياضية.

لكنه أصيب بـ “لعنة” اليانصيب بطلاقه من زوجته كريستين قبل وفاته بسنة، تاركًا خلفه 150 مليون دولار مات قبل أن ينفقها كلها.



