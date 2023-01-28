محافظ الدقهلية إستمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها..

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها مستمرة.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي شرق المنصورة والمطرية والسنبلاوين والمنزلة وطلخا ودكرنس ومنية النصر وبني عبيد لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف.

ففي مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ ازاله حالة بناء مخالف لعمل سقف دور سادس علوى شارع رقم 6 بحوض ابن زيد بنطاق رئاسة المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي نطاق حي شرق المنصورة قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس الحي انه تم متابعة تنفيذ ازاله لحالة بناء مخالف بالدور الخامس علوي بمنطقة كفر البدماص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ ازالة لحاله بناء مخالف بعمل شده خشبيه تمهيدا لصب سقف دور تاني علوي بدون ترخيص علي مساحه 150 متر مربع بارض الشونة بالمدينه حيث تم فك الشده الخشبيه وتم مصادره الاخشاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم التصدي في المهد لحاله بناء بدون ترخيص بالمدينه بمنطقه الجسر الواقي ارض نجيب سرحان علي مساحه 80 متر مربع حيث تم فك الشده الخشبيه وإيقاف الأعمال واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ أعمال ازالة وفك شدة خشبية للدور الثاني العلوي لأحد المواطنين مساحة 110 متر مربع بناحية كفر غنام لشروعة في البدء في صب سقف الدور الثاني العلوي داخل الحيز العمراني بدون ترخيص مخالفا قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه، وتم كذلك متابعة تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين بناحية برهمتوش وذلك بازالة صاج لهنجر تم بناؤه بالتعدي علي ارض زراعية وذلك علي نفقة المخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مدينة الكردي قالت أميمه السعيد رئيس المدينة انه تم متابعة تنفيذ متابعة تنفيذ ازالة وفك شدة خشبية لسقف منزل دور ارضى بحى الرياحنة بالمدينة بدون الحصول على ترخيص بذلك المبنى و فك الاخشاب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وفي مركز ومدينة بلقاس قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة سلم مخالف بالمهد بقرية الملعب بنطاق الوحده المحليه ببلقاس خامس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة جزئية لأعمدة خرسانية مخالفة بالحوتة الجديدة خارج الحيز العمرانى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وفي مركز ومدينة طلخا قال امحمد امين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الخامس العلوى للبناء المخالف بدون ترخيص بالمدينة بمنطقة شارع الحرمين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين..

وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتوره امال بركات رئيس المركز والمدينة دكرنس انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه بناحية عزبة ابو سلامه وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون كما تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه لبناء مخالف بدون ترخيص بعزبه ديرب نجم بالوحده المحليه باشمون الرمان وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شده خشبية لسقف يقام بالمخالفة بالمدينة وتم التحفظ علي المعدات المستخدمه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة بني عبيد قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة شده خشبية علي مساحة 60 متر مربع بقرية ميت فارس خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

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