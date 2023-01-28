وزير الأوقاف لصدى البلد: شهر رمضان هذا العام سيكون مختلف تماما

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أننا نبذل قصارى جهدنا حتى يكون لدينا عمل مميز خلال شهر رمضان المقبل من كل الجوانب، من حيث الدعوة ومن حيث إقامة الشعائر طوال الشهر الكريم .

وأضاف جمعة، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد "، أن الأمر في شهر رمضان المقبل سيكون مختلف تماما ، وسيشعر الجميع بالاختلاف ، متسائلا : من يصدق أن يؤم المصلين في صلاة التراويح في رمضان المقبل بمسجد الإمام الحسين كبار قراء مصر .

وأوضح وزير الأوقاف أن مقارئ القران الكريم بمساجد المحافظات بدأت تفرز عدد من القراء المميزين سيتم تكريمهم اليوم خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم .

وكشف جمعة ان ملتقى الفكر الإسلامي الذي سيعقد في مسجد الحسين عقب صلاة التراويح قي رمضان سيحاضر فيه نحو ٥٠ عالما من كبار علماء الدين في مصر والمشهود لهم بالكفاءة والقبول لدى الموطنين .