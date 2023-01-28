البيئة تنظم فعاليات حول دور الشباب في حماية المناخ بمشاركة طلاب زراعة الأزهر

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعمل على استمرار رفع الوعي البيئي وإعادة الزخم مرة أخري بقضية تغير المناخ لدى كافة فئات المجتمع بمحافظات الجمهورية، قامت وزارة البيئة من خلال الادارة العامة للثقافة والتوعية البيئية التابعة للإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بتنظيم وتنفيذ فعالية بيئية بمتحف القوات الجوية حول "دور الشباب في حماية البيئة .. الطريق ما بعد COP 27" بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب والمجلس الأعلى للثقافة (لجنة الجغرافيا والبيئة)، وبمشاركة طلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر الشريف.

وتضمنت الفاعلية إلقاء ندوة عن دور الشباب في حماية البيئة لما بعدcop 27 ، وإجراء حوار وطني عن أهمية دور الشباب في الحفاظ على البيئة ومناقشة العديد من القضايا البيئية ودور الدولة في عملية التخفيف من الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية واهمية دور الشباب في استمرار عملية التنمية والتأكيد على أهمية دورهم في توعية من حولهم والذي لاقى تفاعل واسع بين المشاركين.

هذا وتحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣ على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار (الطريق لما بعد Cop27)، من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة امتدادا لمؤتمر الأطراف COP27.

جدير بالذكر، أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتعد هذه المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة.

وجاء هذا التنسيق بين الجهات المتعددة تأكيدا على دور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم ٢٧ من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام ٢٠٢٠، حيث تم اختيار يوم 27 يناير تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.