الشغل مش عيب.. الميكاب أرتست هايدى ورنا يبدعان فى دوكو السيارات

" الشغل مش عيب".. شعار رفعته شقيقتان للكسب الحلال ، هكذا قررنا كلا من هايدى ورنا خريجتا كلية تجارة المنصورة قسم اللغة الأنجليزية ، أن يكملا مسيرة والدهما الذى كان يعمل تاجرا للسيارات، حيث رحل وترك هايدى ورنا وشيقيقهما الأصغر محمد الذى يدرس ويعمل ايضا.

"صدى البلد" التقت بهايدى وشقيقتها رنا ، حيث قالت هايدى " ٣٠ عاما: أنا خريجة كلية تجارة قسم إنجليزي وحصلت على الماجستير وأتحدث أكثر من لغة ألماني وإيطالي وفرنساوي، وبدأت العمل باحد البنوك كمحاسبه ثم عملت بإحدى شركات السيارات حتى تعلقت بالسيارات، وأيضا والدى الذى كان يعمل تاجرا للسيارات والذى تعلمت منه الكثير وبدأت في مراسلة أحد التوكيلات وأخذنا التوكيل ومعى رنا وشقيقى محمد، وعانيت أنا ورنا فى البداية فأسرتى رفضوا الفكرة خاصة والدى رحمه الله خوفا علينا نظرا لصعوبة العمل، ولكنى أقنعتهم وتعرضنا للتنمر من الناس على مدار ٣ أعوام ولكننا لم نهتم وكملنا في تحقيق حلمنا، وحب الناس كان الداعم لنا".

وقالت رنا ٢٧ عاما: "حصلت على كلية تجارة إنجليزي من جامعة المنصورة، وبدأ أشقائي في افتتاح المركز، وفي البداية وسافر أخي للخارج واغلق المركز فترة ثم عاودنا العمل ، بالطباعة على السيارات وكافة المبادئ الخاصة بالمهنة.

وواصلت : “ قرر شقيقى محمد ان يسافر مرة أخرى، فقررنا نعمل بإيدينا وذلك فى تحدي كبير خاصة ،وقررنا نشر جميع فيديوهات شغلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ان هناك من تنمروا علينا لكنهم عادوا الينا معجبين بعملنا انا وشقيقتى وكل مااحلم به ان نقدم برنامج نليفزيونى خاص بنا”.

واختتمت بتوجيه الشكر لوالدتهما التى وقفت بجانبهما وشقيقهم الذى تعلما منه رغم صغر سنه ، حيث انه ابا واخا سندا لهن".

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