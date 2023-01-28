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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطفه من الزمالك.. الأهلي يقترب من حسم صفقة القندوسي قبل مونديال الأندية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

اقتراب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من خطف صفقة مدوية من الزمالك، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع مسئولي وفاق سطيف من أجل ضم أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق.

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واقترب النادي الأهلي بشدة من حسم الصفقة لصالحه بعدما كان اللاعب قريب من الانضمام لصفوف الزمالك.

ومن المنتظر أن يتم إجراءات صفقة انتقال القندوسي للأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يتجه اللاعب من الجزئر إلى المغرب لكي يلتحق ببعثة الأهلي إستعداد للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

صفقة الأهلي

يذكر أن القندوسي يتواجد في معسكر منتخب الجزائر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين ٢٠٢٣.

الأهلى النادي الأهلي الزمالك محمود الخطيب وفاق سطيف أحمد القندوسي

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