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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلوس صفقة الأهلي الجديدة جِهزت لحسم ضم لاعب فَلَت من إيد الزمالك

القندوسي
القندوسي

أصبح أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف على أعتاب الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم صدى البلد عن إنهاء مسئولي النادي الأهلي كافة التفاصيل المالية الخاصة بإنتقال اللاعب داخل صفوف الفريق.

ويتوجه أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف إلي المعسكر المغلق للنادي الأهلي استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تنطلق الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى للبطولة .

ولم يتمكن الزمالك من الحصول على خدمات اللاعب بصفة رسمية وتقديم المبلغ المالي للحصول على خدمات القندوسي.

ونجح النادي الأهلي في تقديم عرض مالي مناسب ليحسم صفقة انتقال أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف إلي صفوف المارد الأحمر.

صدمة مدوية للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

أعلن راجي القندوسي شقيق أحمد القندوسي نجم فريق وفاق سطيف عن انضمام أخيه لـ النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتويه الحاليه

وكتب راجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مبروك يا أخي الانتقال لأكبر نادي في إفريقيا.. نحن بانتظارك في كأس العالم للأندية

الأهلي في كأس العالم للأندية


تغادر بعثة النادي الأهلي الى المغرب في الخامسة من مساء اليوم مساء اليوم، للدخول فى معسكر مغلق مبكر استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تنطلق الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى للبطولة .

ويرأس بعثة الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، بناء على قرار مجلس الإدارة، ومعه خالد مرتجى أمين الصندوق منسق عام، والدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفنى واللاعبون.

وتضم  بعثة الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وخالد عبدالفتاح وعلي معلول وياسر ابراهيم ومحمد أشرف ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعمرو السولية ومروان عطية  وحمدي فتحي وأليو ديانج، مروان عطية وبرونو سافيو ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر  ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين.

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