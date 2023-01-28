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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرموش يشارك في هزيمة فولفسبورج أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

فيردر بريمن وفولفسبورج
فيردر بريمن وفولفسبورج

خسر فريق فولفسبورج والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمر مرموش، أمام فيردر بريمن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح فولكروج التسجيل لـ فيردر بريمن في الدقيقة 24، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 77.

وسجل بارديس هدف فولفسبورج الوحيد في الدقيقة 90، لكنه لم ينقذ فريقه من الهزيمة.

وشارك عمر مرموش في المباراة كبديل منذ بداية الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فيردر بريمن لـ 24 نقطة في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 29 نقطة في المركز السابع.

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