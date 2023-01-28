برلمانية تشيد بجهود الدبلوماسية الرئاسية: تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر ومختلف الدول

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، والتي شملت الهند و أذربيجان وأرمينيا، تعد دليلا قويًا على رغبة القيادة السياسية في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ومختلف دول العالم.

وأشادت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، بالدبلوماسية الرئاسية التي يتبعها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل قيامه بزيارة دولتي اذربيجان وأرمينيا، وهي أول زيارة لرئيس مصري لتلك الدولتين .

وأوضحت النائبة نيفين الكاتب، أن الرئيس السيسي يسعى إلى الارتقاء بالعلاقات المصرية مع دول العالم، في ظل التحديات الاقليمية والدولية وتأثيراتها على دول العالم أجمع، مشيدة بحرص الرئيس السيسي على تكوين صداقات جديدة وتحقيق المصالح المشتركة.

وأفادت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البيان المشترك الذي صدر عن مصر والهند والذي تضمن إعلان الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية ، وكذلك تكثيف التعاون في 11 مجالاً رئيسيًا، سيمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.