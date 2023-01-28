بدلا من القندوسي.. عاجل| الزمالك يقترب من مهاجم مغربي

دخل نادي الزمالك فى مفاوضات قوية مع المغربي أحمد بلحاج مهاجم نادي أسوان تعويضاً لصفقة أحمد القندوسي نجم وفاق سطيف الجزائرى .

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي ضم أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي المغرب استعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتختتم الفريق الأحمر تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل أن يؤدي الجميع تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال.