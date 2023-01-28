مفيش حاجة اسمها شحن| "المخابز" تفجر مفاجأة بشأن كارت الخبز.. فيديو

كشف عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، تفاصيل هامة بشأن كارت الخبز الجديد، وقال إن الكارت الجديد تم تفعيله على مكينة العيش المدعم مثل البطاقة التموينية، وهذا أمر جيد للغاية.

وأضاف رئيس شعبة مخابز القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد سعر رغيف الخبز، وفقًا لـ كارت الخبز.

ولفت إلى أن صاحب المخبز، لا يعلم ما الذى سيحصل عليه من أموال من المواطن، ومن أين سيحصل على فارق السعر، وأن شعبة المخابز تنتظر القرار الأخير من وزارة التموين و مجلس الوزراء.

وأوضح أن كل ما تم ذكره بخصوص تفاصيل كارت الخبز هو اجتهاد، فليس هناك ما يسمى أشحن الكارت بـ 100 جنيه، أو أى سعر، وكلها اجتهادات وليست صحيحة، مطالبًا الجميع بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.