حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تواصل الأجهزة التنفيذية في شن الحملات اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان حملة لإزالة أعمال بناء تعليه على سور قديم بدون ترخيص بمساحه ١٥٠ متر بالبر الشرقي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الأزهار بحملة لإزالة تعدى بالبناء المخالف عبارة عن 8 مقابر بدون ترخيص بالدبش الأبيض بقرية عبس التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الازهاروتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي وسقف الدور الأرضي لمنزل بالدبش بمساحة ( ٥٠ متر ) بدون الحصول على ترخيص بناحية ديرب البلد خلف مسجد العشايرة، كما تم ازالة سور بالدبش على مساحة ( ١٣ متر ) طولي داخل الحيز العمراني بناحية عزبة البوصة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، و فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي على مساحة ( ٥٠م ) داخل الحيز بدون الحصول على ترخيص بناحية قرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.