جمال شعبان: 100 ألف مصري يموتون سنويا بالسكتة القلبية| فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق،عددا الحالات التي قد تكون تموت بـ السكتة القلبية في مصر رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة.

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، قياسا على عدد الحالات التى تموت موت مفاجئ فى أمريكا، وعدد سكانها، فإنه يموت سنويا فى مصر حوالى 100 ألف مواطن بسبب السكتة القلبية.

وتابع عميد معهد القلب السابق قائلا:" ممكن كل 3 ايام فى يموت شخص موت مفاجئ".

وأرجع عميد معهد القلب الاسبق، أسباب زيادة السكتة القلبية المفاجئة إلى زيادة أعداد المصابين بالضغط لـ 25%، زيادة نسبة التدخين بين المراهقين والشباب، تناول المكملات الغذائية دون إشراف طبى، زيادة عدد المصابين بأمراض السكر لـ 12% من الشعب المصرى ، ضغوط الحياة، والخلفيات الوراثية.

الفرح أو الحزن

وكان استشهد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، بهدف محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي أمام الزمالك، الهدف الشهير بـ "القاضية ممكن"، ليدلل على سبب من أسباب الموت المفاجئ.

وقال شعبان أن الفرح الشديد أو الحزن الشديد يكسر القلب حقيقة علمية ويسببان الموت المفاجئ.

وأكد عميد معهد القلب السابق، أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ “الفرح الشديد”، معقبا:" من سنتين مشجع أهلاوي فرح بعد هدف أفشة فى الزمالك قلبه وقف ومات".