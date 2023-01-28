عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال شعبان: 100 ألف مصري يموتون سنويا بالسكتة القلبية| فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق،عددا الحالات التي قد تكون تموت بـ السكتة القلبية في مصر رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة. 

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، قياسا على عدد الحالات التى تموت موت مفاجئ فى أمريكا، وعدد سكانها، فإنه يموت سنويا فى مصر حوالى 100 ألف مواطن بسبب السكتة القلبية

وتابع عميد معهد القلب السابق قائلا:" ممكن كل 3 ايام فى يموت شخص موت مفاجئ".

وأرجع عميد معهد القلب الاسبق، أسباب زيادة السكتة القلبية المفاجئة إلى زيادة أعداد المصابين بالضغط لـ 25%، زيادة نسبة التدخين بين المراهقين والشباب، تناول المكملات الغذائية دون إشراف طبى، زيادة عدد المصابين بأمراض السكر لـ 12% من الشعب المصرى ، ضغوط الحياة، والخلفيات الوراثية. 

الفرح أو الحزن 

وكان استشهد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، بهدف محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي أمام الزمالك، الهدف الشهير بـ "القاضية ممكن"، ليدلل على سبب من أسباب الموت المفاجئ.

وقال شعبان أن الفرح الشديد أو الحزن الشديد يكسر القلب حقيقة علمية ويسببان الموت المفاجئ.

وأكد عميد معهد القلب السابق، أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ “الفرح الشديد”، معقبا:" من سنتين مشجع أهلاوي فرح بعد هدف أفشة فى الزمالك قلبه وقف ومات".

ضغوط الحياة الشعب المصري جمال شعبان المكملات الغذائية السكتة القلبية عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان أمراض السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

ترشيحاتنا

الصفقة الجديدة | صدمة مدوية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

رد مفاجئ .. ماذا قال مدبولي عن توقعات تراجع الدولار لـ26 جنيهًا

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم القندوسي ودور الوكلاء

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. غدا

مدرب وفاق سطيف السابق يكشف مفاجأة عن قندوسي مع الأهلي

الخطيب بيلعب بالنار.. مرتضى منصور يعلق على خطف الأهلي لصفقة القندوسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الخامسة.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة

الكبسولة المشعة .. أستراليا تعلن عن كارثة جديدة تهدد البشرية

بلون التورتة .. شاهد إطلالة جورجينا فى حفل عيد ميلادها

أرخص منتج في السوق.. طعام غير متوقع لعلاج الحموضة

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ