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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصبحت أكثر التزامًا.. ترامب يفتتح حملته الانتخابية لسباق 2024 الرئاسي

ترامب
ترامب

بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملته الانتخابية لسباق 2024 الرئاسي، اليوم السبت، في ولاية نيو هامبشاير، كأول محطة من الحملة الرئاسية الخاصة به التي توقفت إلى حد كبير منذ أن أعلن ترشحه مجددًا للبيت الأبيض في نوفمبر الماضي.

جاء ذلك قبل أن يتوجه إلى ولاية ساوث كارولينا، حيث يظهر في ولايات التصويت المبكر في بداية حملته الانتخابية.

وقال ترامب لقادة الحزب في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير "نحن نبدأ. لقد بدأنا هنا كمرشح للرئاسة"، مضيفًا "أنا غاضب أكثر الآن وأنا ملتزم الآن أكثر من أي وقت مضى".

ويأمل ترامب وحلفاؤه أن تقدم أولى لقاءاته في الحملة الانتخابية عرضًا لقوة الرئيس السابق بعد البداية البطيئة لحملته التي تركت كثيرين يشككون في التزامه بالترشح مرة أخرى.

وفي الأسابيع الأخيرة، تواصل مؤيدوه مع النشطاء السياسيين والمسؤولين المنتخبين لتأمين الدعم لترامب في مرحلة حرجة عندما يستعد الجمهوريون الآخرون لتحدياتهم المتوقعة.

من جانبه، أعلن ترامب أن ستيفن ستيبانيك، حاكم نيو هامبشاير  سيعمل كمستشار أول لحملته في الولاية.

بينما لا يزال ترامب هو المرشح الرئاسي الوحيد المعلن لعام 2024، من المتوقع أن يبدأ المنافسون المحتملون، بما في ذلك حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي، التي كانت سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة، في بدء حملتهم في الأشهر المقبلة.

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