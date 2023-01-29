مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجالية الأرمينية جزء من الشعب المصري.. فيديو

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أننا أمام مشهد دولي شديد الإضطراب، لذلك نسعى أن نعزز شراكتنا مع دول العالم المختلفة، وننوع مصادر التعاون، سواء كان إقتصادي، أو سياسي، أو ثقافي، أو تنموي، متابعا أن العلاقة المصرية الأرمينية وطيدة جدا، ودائما للجالية الأرمينية في مصر فضل كبير في العديد من المجالات، ولهم العديد من الشخصيات، في الفنون والعلوم والصناعة، وجميع المجالات.



وأوضح محمد حجازي خلال مداخلة في برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الجالية الأرمينية دائما ما تقدم كل الخير لكل مكان تعيش فيه، من ثقافة، ومعرفة، وتعاون، مشيرا إلى أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، ومن الممكن أن نبني معهم جسور للتعاون وتعزيز علاقات مصر في أسيا الوسطى.



وقال محمد حجازي: “لنا مكانة جيدة في أسيا الوسطى، والرئيس له تقديره في أرمينيا، ودعوة الجانب الأرميني للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارتها في هذه الجولة، تأكيد أن أرمينيا تسعى أن تواجه مع مصر هذه التحديات والتحولات الإقليمية”.