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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حملة مفاجئة.. إزالة الإشغالات والتعديات شرقي محافظة الإسكندرية

إزالة الإشغالات شرقي
إزالة الإشغالات شرقي الإسكندرية

 كلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق كافة الإدارات المعنية بشن حملات موسعة مفاجئة وضرورة تشديد الرقابة على الشوارع على مدار اليوم بنطاق الحي ، وإزالة الإشغالات والتعديات وفض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وفتح الطريق للمرور والمارة لفرض الانضباط بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

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وفي هذا الصدد نفذت ادارة اشغال الطريق حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات، واستهدفت الحملة مربع سيدي جابر ومساكن مصطفي كامل  وأسفرت الحملة علي التحفظ علي عدد ٤٣ حالة اشغال متنوع.
كما تم تنفيذ حملة لإزالة الحدايد والحواجز واماكن حجز السيارات واستهدفت الحمله ش سيدي جابر ومتفرعاته وش بورسعيد ومساكن مصطفي كامل وتم إزالة عدد ١٣ كتل خرسانية وعدد ٨ كاوتش وعدد ٤ حدايد.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية سيدي جابر الأسواق العشوائية الباعة الجائلين ازالة الاشغالات فض الأسواق

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