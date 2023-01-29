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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة طفل عثر عليه في سوهاج

صدى البلد

أرسلت القارئة إيمان فهمي، من محافظة سوهاج رسالة تستغيث فيها بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفل تم العثور عليه.

وقالت في استغاثتها: تم العثور على هذا الطفل الرضيع في الفجر في عز البرد بجوار أحد المحلات فى ميدان العروبة بسوهاج بجوار محطة القطار، وتم إيداع الرضيع فى المستشفى العام بسوهاج.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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