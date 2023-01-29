تطبيقات شهيرة على موبايلك احذفها فوراً.. تسرق حساباتك البنكية

هل تخيلت يوماً ما أن التطبيقات العادية على هاتفك المحمول التى تستخدمها يومياً قد تسرق حساباتك البنكية دون أن تدري؟، للأسف الإجابة نعم هناك 203 تطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون تبين اختراقها لحسابك البنكي لسرقة أموالك.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني، اكتشفت (DES) وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلاندي و (NCSA) الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أكثر من 200 تطبيق تخترق العديد من الضحايا بدون علمهم.

كشفت نتائح التحقيقات التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، أن معظم مستخدمي أندرويد وآيفون حول العالم معرضون للإختراق من قبل هذه التطبيقات الضارة.

وجاءت القائمة مرعبة لأكثر من 200 تطبيق مختلفة من مديري كلمات المرور، تحرير الصور، ماسحات PDF، والمراسلة الفورية، والتى تحول الأموال من حسابات الضحايا، وكذلك التحكم تماماً بالهواتف.

وفيما يلى نستعرض قائمة التطبيقات الخبيثة، عليك حذف أى تطبيق فوراً تجده بينهم:

قائمة التطبيقات الخبيثة 1

قائمة التطبيقات الخبيثة 2

قائمة التطبيقات الخبيثة 3

قائمة التطبيقات الخبيثة 4

قائمة التطبيقات الخبيثة 5

قائمة التطبيقات الخبيثة 6