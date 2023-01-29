تعطل الحركة المرورية بشكل مفاجئ على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية.. صور

شهد الطريق الزراعى السريع بالقليوبية تعطل الحركة المرورية بالقرب من قرية سنديون دائرة مركز قليوب بسبب حادث تصادم سيارتين ميكروباص دون أى إصابات او خسائر فى الأرواح ، حيث فوجئ السائقون بإحدى السيارات تسير عكس الاتجاه وتصطدم بسيارة أخرى.

تقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بتصادم سيارتين على الطريق الزراعى السريع وتوقف الحركة المرورية ، وتبين من المعاينة تصادم سيارتين ميكروباص ركاب على الطريق بالقرب من مدخل قرية سنديون مركز قليوب بسبب سير أحدهما عكس الاتجاه على الطريق.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أى ضحايا أو خسائر فى الأرواح وتم رفع تجنيب السيارتين من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

من ناحية أخرى شهدت قرية بتمدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع طالبة، بمنزل أسرتها، إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال طالبة مصابة بحالة تشنجات وانخفاض بضغط الدم، إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية بتمدة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص لضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، بقرية بتمدة دائرة المركز، تبين مصرع "ن ب م"، 16 سنة، طالبة، مقيمة بالقرية، وبسؤال والديها، تبين أنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرصًا لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، اعتقادا منها أنه لعلاج الصداع، تسبب لها في تشنجات وانخفاض بضغط الدم، وجرى نقل المصابة لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفت أثناء تقديم العلاج اللازم لها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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