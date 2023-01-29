الأولى لرئيس مصري.. أهمية زيارة السيسي لأذربيجان.. فيديو

أشاد المحلل السياسي بشير عبد الفتاح، بأهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأذربيجان؛ حيث أن هذه الزيارة هي الأولى لرئيس مصري.

وقال عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي مُقدّمة برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، إن هذه الزيارة جاءت لدولة في قارة آسيا الوسطى؛ وهو توجه نحو الشرق الذي يمثل الثقل الديموجرافي؛ والذي تسعى مصر لتوسيع علاقاتها الخارجية في هذه القارة من خلالها.

وأضاف المحلل السياسي، أن أذربيجان دولة مسلمة تتحدث لغة قريبة من التركية، واستقلت عن الاتحاد السوفيتي، وهي عبارة عن مركو من مراكز التجارة العالمي، وبها خط غاز نابوكو تحصل منه تركيا على الغاز، وكذلك أوروبا؛ وهو الخط الذي تمت توسعته بشكل كبير بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين مصر وأذربيجان من أجل تأمين إمدادات الغاز إلى القارة الأوروبية، وأمن الطاقة العالمي، لافتًا إلى أننا نستفيد من خبرة أذربيجان في مجال أمن الطاقة، ومشروعات المياه والطاقة المتجددة.