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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترامب يبدأ حملته الانتخابية بهجوم لاذع على بايدن |فيديو

ترامب
ترامب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أطلق اليوم الأحد، حملته الانتخابية لرئاسة البيت الأبيض، بعد نحو شهرين من إعلانه للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، معلنًا أنه متحمس للفوز بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري، بمدينة سالم في ولاية نيو هامبشاير، قال ترامب إن البلاد بحاجة إلى رئيس «يملك القوة منذ اليوم الأول لجلوسه على المكتب البيضاوي.. وأنا هنا مستعد أن أتخذ الزمام لإظهار هذه القوة»، مضيفًا: «أنا اليوم أكثر غضبًا.. وأنا ملتزم أكثر مما سبق».

وأشار ترامب، إلى أن أمريكا يجب أن تعود بقوة، مؤكدًا شعاره الرئاسي المعروف «أمريكا أولًا»، مهاجمًا في الوقت ذاته رئيس أمريكا الحالي جو بايدن «وضع بلادنا على طريق التدمير، علينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين»، كما انتقد سياسة بايدن مع الحدود.

وتابع دونالد ترامب: «لمصلحة من تُفتح حدود الولايات المتحدة أمام المخاطر والتهديدات؟»، كما أكد الرئيس الأمريكي السابق أن الاقتصاد الأمريكي كان أكثر نموًا في عهده، مضيفًا «تم ضبط الاحتياطي الأمريكي وتحسن الإنتاج على عكس ما يحدث حاليًا»، موضحًا أن الفوز سيكون حليفه هذه المرة.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية

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