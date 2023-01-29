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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Poco F4.. شاومي تطلق أندرويد 13 لهذه الهواتف

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F4

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، الإصدار المستقر من واجهة المستخدم MIUI 14، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، والتي تصل إلى هاتفي الفئة المتوسطة من شاومي Xiaomi 11T وPoco F4.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف Xiaomi 11T، على الإصدار الثابت من واجهة شاومي الجديدة MIUI 14.0.3.0 TKWMIXM، والذي يتطلب تنزيله حوالي 3.5 جيجابايت.

 

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ويأتي التحديث مع تصحيح أمان أندرويد لشهر ديسمبر 2022، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة التي تجلبها واجهة شاومي MIUI 14.

تحديث MIUI 14.0.3.0 TKWMIXM لهاتف شاومي Poco F4

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F4

يأتي هاتف شاومي Poco F4، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية +HDR10 وDolby Vision.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F4

يعمل هاتف شاومي Poco F4، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يتمتع هاتف شاومي Poco F4، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل مزودة بميزة التثيبت البصري للصورة OIS ومتصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 119 درجة وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 20 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F4

ويحزم هاتف شاومي Poco F4، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100٪ خلال 38 دقيقة، ويتميز الهاتف بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومحرك خطي X-axis، بالإضافة إلى مكبرات صوت Dolby Atmos مزدوجة، كما يتميز بوجود مكبر الأشعة تحت الحمراء.

ويتوفر هاتف شاومي Poco F4، مقابل سعر يبدأ من 321 دولارا (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 6 + 128 جيجابايت.

شاومي هاتف Xiaomi 11T POCO F4 شاومي Poco F4 واجهة شاومي MIUI 14

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