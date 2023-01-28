أفضل هاتف شبابي من شاومي.. سعر ومواصفات Xiaomi Poco X3 Pro

يعد هاتف Xiaomi Poco X3 Pro واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشباب التي تقدم سعر مناسب ومواصفات مميزة ، حيث كانت قد أطلقته شركة شاومي في عام 2021 ، حيث يعد خيارا جيدا لمن يبحث عن هاتف مميز بسعر مناسب.

ويبدأ سعر هاتف شاومي Xiaomi Poco X3 Pro في السوق المصري، من حوالي 8 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف ، وأيضا يختلف السعر من متجر لآخر .

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Poco X3 Pro ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، مع حماية من نوع Gorilla Glass 6 ، وجودة +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، بها نوتش على هيئة ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Poco X3 Pro ، كاميرا خلفية رباعية، الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا أخرى بعدسة فاقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 ، مع مستشعري للماكرو والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي ‏Xiaomi Poco X3 Pro، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 860 ، من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة.



ويحتوي هاتف شاومي ‏Xiaomi Poco X3 Pro على بطارية كبيرة بقوة 5160 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، والتي يتم شحنها من 0 إلى 59% في غصون 30 دقيقة، بينما تصل إلى 100% خلال 59 دقيقة، مع ألوان البرونزي والأزرق والأسود.