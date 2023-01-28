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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف شبابي من شاومي.. سعر ومواصفات Xiaomi Poco X3 Pro

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Poco X3 Pro

يعد هاتف Xiaomi Poco X3 Pro واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشباب التي تقدم سعر مناسب ومواصفات مميزة ، حيث كانت قد أطلقته شركة شاومي في عام 2021 ، حيث يعد خيارا جيدا لمن يبحث عن هاتف مميز بسعر مناسب. 

 

ويبدأ سعر هاتف شاومي Xiaomi Poco X3 Pro في السوق المصري، من حوالي 8 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف ، وأيضا يختلف السعر من متجر لآخر .

 

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Poco X3 Pro ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، مع حماية من نوع Gorilla Glass 6 ، وجودة +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، بها نوتش على هيئة ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.  

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Poco X3 Pro ، كاميرا خلفية رباعية، الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة  f/1.8 ، وكاميرا أخرى بعدسة فاقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 ، مع مستشعري للماكرو والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف شاومي  ‏Xiaomi Poco X3 Pro، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 860 ، من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 


ويحتوي هاتف شاومي  ‏Xiaomi Poco X3 Pro على بطارية كبيرة بقوة 5160 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، والتي يتم شحنها من 0 إلى 59% في غصون 30 دقيقة، بينما تصل إلى 100% خلال 59 دقيقة، مع ألوان البرونزي والأزرق والأسود. 

 

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