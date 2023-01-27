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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

سعر ومواصفات شاومي
سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2.. أحدث إصدارات الهواتف القابلة للطي المنافسة لأجهزة سامسونج Galaxy Z Fold من شاومي، والذي يعد واحدا من أنحف الهواتف القابلة للطي حتى الآن، حيث يتميز بقياس 5.4 ملميتر فقط عند فتحه، بينما يبلغ قياسه 11.2 ملميتر في حالته المطوية، وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات.


سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات


يأتي جوال شاومي القابل للطي Xiaomi Mix Fold 2، بشاشة خارجية من إنتاج شركة سامسونج من نوع E5 AMOLED، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، وبجودة عرض FHD+، ودقة 2520 × 1080 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

 

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تدعم الشاشة الخارجية بجوال Xiaomi Mix Fold 2، تقنيتي HDR10 +، وDolby Vision، كما زودتها شاومي بطبقة حماية قوية Corning Gorilla Glass Victus.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

يتميز جوال شاومي Xiaomi Mix Fold 2، بشاشة رئيسية كبيرة بقياس 8 بوصات، من نوع LTPO2 OLED، بدقة 1914 × 2160 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، كما تدعم خاصية Eco2 OLED، التي تعمل على شفافية أفضل للعرض مع توفير استهلاك أقل للطاقة.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

كما تدعم الشاشة الرئيسية التدرج اللوني من مجموعة DCI-P3، إلى جانب تقنيتي HDR10 + وDolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع، ولمزيد من المتانة زودتها اومي بطبقة حماية من زجاج زجاج Schott UTG.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

يعمل جوال Xiaomi Mix Fold 2، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

يتميز جوال Xiaomi Mix Fold 2، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بمستشعر من إنتاج سوني من نوع IMX766، بدقة 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري للصورة (OIS)، متصلة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 20 ميجابكسل.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

يحزم جوال Xiaomi Mix Fold 2، بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي سريع بقوة 67 وات، ويبلغ وزن الهاتف 262 جراما، ويتميز بوجود مفصلة شاومي المتطورة Micro Waterdrop Hinge، والتي تجمع بين ألواح السبائك وألياف الكربون لتقليل تجاعيد الشاشة عند الطي، جنبا إلى جنب مع هيكل مركزي مجوف وتصميم طبقة مضغوطة.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

سعر شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات

يبلغ سعر شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات، حوالي 5100 درهم إماراتي، للإصدار بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 12 جيجابايت.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Mix Fold 2 في الإمارات
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