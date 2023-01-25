يبحث الكثيرون عن سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بعد أن تصدرت سلسلة Redmi Note 12، عناوين الأخبار بعد أن تمكنت الشركة الصينية من بيع 300 ألف وحدة من تشكيلتها الجديدة في أقل من أسبوع على إطلاقها، حيث حققت الشركة مبيعات مذهلة تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات روبية هندية، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في الإمارات.





سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في الإمارات



يأتي جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5.

يعمل جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بأحدث معالجات ميدياتك من نوع Dimensity 1080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في الإمارات

يتمتع جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يحزم جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في حوالي 15 دقيقة فقط.

سعر ومواصفات جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في الإمارات

يتم تشغيل جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بواجهة المستخدم الجديدة من شاومي MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

تشمل المواصفات المتبقية بـ جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى، ومحرك خطي X-axis للحصول على ردود فعل لمسية أفضل، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53.

سعر جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في الإمارات

يبلغ سعر جوال شاومي Redmi Note 12 Pro في الإمارات، بسعة 12 + 256 جيجابايت، حوالى 3799 درهما إماراتيا.