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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان وأرمينيا تؤكد رؤية الدولة لجذب استثمارات جديدة

النائب نافع عبدالهادي
النائب نافع عبدالهادي

أكد النائب نافع عبدالهادي، وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي أذربيجان ثم أرمينيا في هذا التوقيت تؤكد رؤية متميزة تهدف جذب استثمارات جديدة من مناطق ودول جديدة لمواجهة الأزمات.

وأضاف عبدالهادي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن زيارة الرئيس إلى الهند وأذربيجان تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول آسيا في جميع المجالات، لمجابهة التحديات العالمية، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي للهند ثم أذربيجان ثم أمينيا تسهم في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب للعمل داخل مصر.

وأشار وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيارات ستأتي بثمارها على مصر خلال الفترة القادمة،نظراً لأهمية اللقاءات والاتفاقات التي قام بها الرئيس السيسي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات مثل الطاقة والغذاء.

وأوضح النائب نافع عبدالهادي، أن هذه الزيارات تكشف مدى النجاح الذي حققته الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية المتزنة، التي يمارسها الرئيس السيسي.

مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي نافع عبدالهادي

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