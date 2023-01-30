4 أدعية عظيمة لتفريج وإزالة الكروب ..احفظهم عن ظهر قلب

تقترب ساعة الثلث الأخير من الليل ويكثر معها البحث عن أدعية عظيمة لتفريج وإزالة الكروب والهموم، حيث تعد ساعة الثلث الأخير من الليل ساعة لا يرد فيها الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وينزل في الثلث الأخير من الليل المولى تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟”.

أدعية عظيمة لتفريج وإزالة الكروب

يقول الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر في بيانه أدعية عظيمة لتفريج وإزالة الكروب، إن هناك 4 أدعية يفرج كل الهموم ويزيل كل الكروب، حيث دعوات المكروب مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن الدعاء الأول هو دعاء المكروب، حيث قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دعاء المضطَرِّ: اللَّهُمَّ رحمتَك أرجو فلا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفةَ عَينٍ وأصلِحْ لي شأني كُلَّه، لا إلهَ إلَّا أنت"، بينما ذكر في الدعاء الثاني كلمات علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت عميس قائلاً: “ألا أعلِّمُكِ كلِماتٍ تَقولينَهُنَّ عندَ الكَربِ أو في الكَربِ ؟ اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا”.

وذكر في الدعاء الثالث أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه: كلمة أخي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ”، كما يقول سيدنا النبي: “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال”.

أدعية عظيمة لتفريج وإزالة الكروب

1- جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له » . صححه الحاكم

2- أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش

العظيم".

3- روى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال: فقيل: يا رسول الله ، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها”.

4- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى ". رواه النسائي والإمام أحمد.

دعاء الفرج العاجل

اسألك اللهم أن تلزم قلبي كما ترغب، وأن أتلوه على الوجه الذي يرضيك عني، وأن اعمل به، وان تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وتغسل به بدني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنّأ نسألك التوفيق في كلّ أُمورنا، والسّداد والثّبات في كل أقوالنا وأفعالنا.

اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما تريد؛ ارزُقنا خيري الدُّنيا والآخرة، وأمّنّا في أوطاننا، وفي بيُوتنا، وفي ديارنا.

اللهم إنّا نسألك خير المسألة، وخير الدُّعاء، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير الحياة، وخير الممات.

اللهم يا من رفعت السّماء بغير عمدٍ، ومن بسطت الأرض على ماءٍ جمدٍ؛ هبّنا لنا من لدُنك رحمةً، وهيّئ لنا من أمرنا رشدًا.

اللهم يا واسع الفضل والجود؛ ارزقنا بلا حدود، وبارك لنا في ما رزقتنا، وقنا عذاب النّار.

أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد.

اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء.

أسألك يا رب فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء. فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره. وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه