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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن تورطها في حرق المصحف الشريف

روسيا
روسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على تصريح وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بشأن تورط روسيا المحتمل في حرق المصحف.

ووفقًا لوزير الخارجية الفنلندي، فقد كان من الممكن خلال التحقيق العثور على "علاقات معينة" بشأن تورط روسيا، حول حادثة حرق المصحف الشريف.

وردًا على ذلك، كتبت زاخاروفا علي “تلجرام” مع صورة لهافيستو وهو يصافح زميله الروسي سيرجي لافروف: "حفر المتسللون الروس في أرشيفات وكالة المخابرات المركزية ووجدوا أدلة على "روابط معينة" لبيكا هافيستو مع روسيا”.

وأضافت أن هناك شكوكًا في أن الأمر لم يكن مجرد مصافحة مع سيرجي لافروف، بل كان عملًا طقسيًا، لم يتم توضيح الغرض منه بعد من قبل الخدمات الخاصة الفنلندية أثناء "التحقيق".

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وأوضحت أنها شعرت بالاشمئزاز من مشاهدة محاولات ممثلي الغرب "لتجميع كلمة" الحصرية "من أجزاء من قيمهم الخاصة".

وفي 21 يناير، أحرق راسموس بالودان، زعيم حزب “ال”خط المتشدد” اليميني المتطرف،  مصحفًا أمام السفارة التركية  في ستوكهولم.

الخارجية الروسية الخارجية الفنلندي روسيا فنلندا المصحف الشريف

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