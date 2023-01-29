علماء لمستقبل أفضل.. افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمنوفية

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية حفل افتتاح فعاليات المبادرة الرئاسية "أطفال علماء لمستقبل أفضل" في نسختها الخامسة والسادسة بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم محمود الفولي والدكتورة إيناس الشتيحي منسق جامعة الطفل .

وأعرب القاصد عن بالغ سعادته بالاقبال الكبير للالتحاق بجامعة الطفل جامعة المنوفية مشيرا إلى أن الجامعة تسعي الي بناء ودعم المجتمع المصري من خلال أطفال اليوم الذين هم رجال المستقبل الواعد والمبدع والمبتكر بهدف بناء مصرنا الحديثة.



وأكد القاصد، أن كل طفل التحق بالجامعة هو سفير لها في مجتمعه المحيط يقوم بنقل الخبرات الإبداعية والابتكارية والمهارية المكتسبة الي أصدقائه وزملائه مضيفاً أن الجامعة ستسعي إلي زيادة أعداد الأطفال المقبولين ابتداءً من العام القادم حتي تتيح الفرصة لأعداد اكبر وبناء مستقبل أفضل بإعتبار الاطفال هم أدوات التغيير المجتمعي والقادر على مواجهة التحديات المستقبلية المختلفة.

كما قدمت الدكتورة ايناس عرضاً وافياً حول تاريخ جامعة الطفل وبداية انطلاقها منذ عام ٢٠١٥ بهدف اكتشاف المبتكرين والمخترعين من التلاميذ والأطفال واحتضان أفكارهم ومهاراتهم الفنية وتقديم الدعم الفني والمادي ليكونوا علماء المستقبل وتدعيم الذات لدي الأطفال الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على قوة أرادتهم في اتخاذ القرار الملائم بشكل موضوعي ومتزن.

وعلي هامش الحفل ألقت الطفلة جودي محمد قصيدة شعرية في حب مصر، حضر الحفل لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من أطفال جامعة الطفل وذويهم أدار الحفل الدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة