استقرار أسعار العملات العربية اليوم الأحد 29-1-2023

يرصد موقع “صدى البلد” حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 29 يناير 2023 وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 96.77 جنيه

استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم، الأحد، أعلى العملات العربية سعرا 94.18 جنيه للشراء و97.77 جنيه.

كما استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم فى البنك الأهلي 8.10 جنيه للشراء و8.12 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 94.21جنيه للشراء و 97.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 7.90 جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 97.78جنيه للشراء و 98.12جنيه للبيع مقارنة 98.10جنيه للبيع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع قرشين .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 7.95جنيه للشراء و7.97 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.12جنيه للشراء و8.15جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية