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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر المواطنين من المتحورات الجديدة لكورونا

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة على اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب "كوفيد -19" بعد أن تجاوزت المتغيرات الفرعية السائدة لسلالة "أوميكرون" الأجسام المضادة لعلاج رئيسي.

وتشمل هذه الاحتياطات ارتداء قناع عالي الجودة والتباعد الاجتماعي عندما لا يكون من الممكن تجنب الأماكن المغلقة المزدحمة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن مراكز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة الماضي.

تأتي هذه الإرشادات بعد أن سحبت إدارة الغذاء والدواء يوم الخميس الماضي، الإذن باستخدام علاج "إيفوشيلد"، وهو حقنة مركبة من الأجسام المضادة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تشكل طبقة حماية إضافية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وسحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إيفوشيلد" لأنه غير فعال ضد 95% من متغيرات أوميكرون الفرعية المنتشرة في الولايات المتحدة، وهذا يشمل متغيرات "إكس بي بي" التي تسبب الآن 64% من الإصابات الجديدة، بالإضافة إلى عائلة "بي كيو"المسؤولة عن 31% من الإصابات.

على الرغم من أن معظم الأمريكيين عادوا إلى حياتهم الطبيعية إلى حد كبير مع انحسار الجائحة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يظلون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة لأنهم لا يتمتعون بالاستجابة المناعية القوية للقاحات.

ونصحت الهيئة الطبية العليا لمكافحة الأمراض في البلاد، المواطنين الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف أو ظهرت عليهم أعراض "كوفيد"، بالخضوع للاختبار في أقرب وقت ممكن وتلقي العلاج بمضاد للفيروسات في غضون خمسة إلى سبعة أيام.

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