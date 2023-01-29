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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصاعد أحداث العنف.. الخارجية الروسية تدعو فلسطين وإسرائيل لحل الأزمة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، محادثات هاتفية مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي إيلي كوهين، وأعرب للجانبين عن قلق موسكو بسبب تصاعد أحداث العنف الأخيرة في فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أكد الجانب الروسي أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء موجة العنف الجديدة بين فلسطين وإسرائيل، التي تهدد بإشعال مواجهة مسلحة واسعة النطاق تفضي إلى وقوع الضحايا والدمار".

وأضافت: "دعا لافروف الشركاء الفلسطينيين والإسرائيليين لتحمل أقصى قدر من المسؤولية والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع".

وأعرب لافروف عن تعازيه لنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي بضحايا التوتر الأخير.

ويذكر أن حركة حماس قامت بعملية يوم الجمعة الماضي، نفذها الشهيد خيري علقم (21 عامًا)، من بلدة الطور، داخل مستوطنة "النبي يعقوب"، المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة التي اسفرت عن مقتل 8 إسرائيلين.

واعتبرت إن هذه العملية رد طبيعي على مجزرة جنين التي أسفرت عن مقتل 9 شهداء فلسطنين، ورد على اعتداءات مسجد الأقصى، والجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا، وهي رسالة الفلسطنين لحكومة الاحتلال. 

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