أسعار العملات العربية فى 3 بنوك مستهل تعاملات اليوم الاثنين 30-1-2023

يرصد موقع “صدى البلد” حركة بيع وشراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات الاثنين 30 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر .



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 97.77 جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي:استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 94.18جنيه للشراء و97.77 جنيه .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.10جنيه للشراء و8.12 جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 94.21جنيه للشراء و 97.77 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 97.78جنيه للشراء و98.12 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 7.95جنيه للشراء و7.97 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.12جنيه للشراء و8.15جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.