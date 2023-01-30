عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى 3 بنوك مستهل تعاملات اليوم الاثنين 30-1-2023

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

يرصد موقع “صدى البلد” حركة بيع وشراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات الاثنين  30 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر .


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 97.77 جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك  الأهلي:استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين  أعلى العملات العربية سعرا 94.18جنيه للشراء و97.77 جنيه .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى  مستهل تعاملات الاثنين  فى البنك الأهلي 8.10جنيه للشراء و8.12 جنيه للبيع .

txt

استقرار أسعار العملات العربية اليوم الأحد 29-1-2023

txt

أسعار صرف الريال السعودي اليوم السبت 28 يناير 2023


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين  فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين  أعلى العملات العربية سعرا 94.21جنيه للشراء و 97.77 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو  7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين  فى بنك مصر نحو  8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين  أعلى العملات العربية سعرا 97.78جنيه للشراء و98.12 جنيه للبيع   


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو  7.95جنيه للشراء و7.97 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.12جنيه للشراء و8.15جنيه للبيع .

 

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الجنيه المصري جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

رئيس وفاق سطيف يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد مرتضى منصور| خاص

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| تفاصيل

مكالمة من إدارة الزمالك وراء استبعاد فتوح من قائمة مباراة فيوتشر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفراخ بـ80 جنيها والبيض بـ100.. قفزة جديدة في أسعار الدواجن

صناعة البرلمان تناقش إرتفاع أسعار مواد البناء ومحاربة الإحتكار..اليوم

دعاء الذهاب للعمرة.. مستجاب ويحقق الله لك ما تريد

أسعار العملات العربية فى 3 بنوك مستهل تعاملات اليوم الاثنين 30-1-2023

لا يصدق.. صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

«هيخفَضُه لـ 70%».. مكون واحد في مطبخك أقوى من أدوية الكوليسترول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«هيخفَضُه لـ 70%».. مكون واحد في مطبخك أقوى من أدوية الكوليسترول

يسبب جلطة .. طعام شائع يتناوله الملايين على مائدة الأفطار

ملايين خلف الحائط.. مفاجأة صادمة ونهاية تعيسة لعامل بناء بهذه الدولة

كارثة..ليس القولون فقط.. «انتفاخ البطن» دليل على مرض خطير

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ