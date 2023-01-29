عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: يمكننا أن نوافق على عضوية فنلندا في الناتو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد، إلى أن تركيا قد توافق على طلب فنلندا بالانضمام في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعدما أعلن وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، أن بلاده لا تتوقع حدوث تقدم في طلبات عضويتها والسويد قبل الانتخابات التركية في مايو المقبل.

وتسعى فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو بعد أن أثار هجوم موسكو على أوكرانيا مخاوف أمنية متجددة في جميع أنحاء المنطقة، لكن تركيا أثارت اعتراضات في السابق - وبموجب قواعد حلف الناتو، يمكن لدولة عضو واحدة فقط الاعتراض على عضوية مقدم طلب جديد.

ماكرون يكشف موقف السويد وفنلندا من الانضمام لحلف الناتو

شروط مبالغ فيها.. السويد تنتقد موقف تركيا من انضمامها إلى الناتو

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي قال أردوغان إن " أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد التي سلمناها قائمة بـ120 إرهابيا وعليها تسليمهم لأنقرة للموافقة على انضمامها للناتو".

تأجيل اجتماع ثلاثي

وتأتي تصريحات هافيستو بعد أيام من دعوة أنقرة لتأجيل اجتماع ثلاثي في فبراير بين تركيا والسويد وفنلندا، وفقا لما ذكرته محطة "تي آر تي هابر" التركية الحكومية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.

عرضت العلاقات التركية السويدية لضربة كبيرة الأسبوع الماضي بعد أن سمحت شرطة ستوكهولم باحتجاج أمام السفارة التركية في ستوكهولم، السبت الماضي، حيث أشعل السياسي المناهض للهجرة راسموس بالودان النار في نسخة من القرآن. وسرعان ما نزل المتظاهرون إلى شوارع العاصمة التركية، حيث أحرق بعضهم علم السويد خارج سفارتها ردا على ذلك.

أردوغان يستعد لتوجيه ضربة لـ السويد بسبب الانضمام لـ الناتو

تركيا تكشف سبب وقف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.. تفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الخميس، أن الاجتماع حول طلبات السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي قد تم تأجيله في ضوء "البيئة السياسية غير الصحية" الحالية.

وقد التقت الدول الثلاث في الماضي بموجب "المذكرة الثلاثية" لمناقشة طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو.

وزير خارجية فنلندا: يجب أن ندرس احتمال الانضمام إلى الناتو بدون السويد

إجراء عاجل.. تركيا توقف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

كما ألغت أنقرة زيارة مرتقبة لوزير الدفاع السويدي إلى تركيا في أعقاب الحادث الذي وقع السبت الماضي.

وقال وزير الخارجية الفنلندي في حديثه إلى عيسى سواريس، الثلاثاء، "هناك نوع من التأخير بسبب الأحداث الأخيرة" ، مضيفًا "بالطبع، هذه ليست أخبارًا جيدة".

وأشار هافيستو إلى أنه لا توجد خطط لفنلندا للمضي قدما في طلب عضوية الناتو بدون جارتها الشمالية.

فنلندا انضمام فنلندا الناتو انضمام فنلندا والسويد للناتو فنلندا والسويد فنلندا والسويد تركيا الناتو تركيا أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أردوغان يستعد لتوجيه ضربة لـ السويد بسبب الانضمام لـ الناتو

تركيا تكشف سبب وقف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.. تفاصيل

بيان عاجل من تركيا بعد وقف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

أول تعليق من السويد بعد وقف تركيا مفاوضات انضمامها لحلف الناتو

بيان عاجل من السويد وفنلندا بعد وقف تركيا مفاوضات انضمامهم لحلف الناتو

ترشيحاتنا

التموين تعلن موعد انخفاض أسعار الدواجن

خصم لن يتكرر..موبايل شاومي Note 12 منافس سامسونج بـ 6000 جنيه

الزمالك يعود للانتصارات مجدداً بثنائية الجزيري في شباك فيوتشر

عدم ظهوره في المحافل الرسمية..عقوبات جديدة من اتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

الموت المفاجئ.. تعرف علي أعراض الإصابة بـ جلطة المخ| الحق نفسك.. فيديو

وزير دفاع أمريكا الأسبق يفجر مفاجأة بشأن مصير بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح ولا عقيقة..بلوجر شهير تثير الغضب في سبوع طفلها

سفلي بالدمار..يوتيوبر شهيرة:تعرضت للسحر من الخطوبة وخلتني أشوف زوجي قرد

بعد اتهامها بتقليد سمر.. من الأجمل بيرين سات ام ريهام عبد الغفور؟

بعد إثارتها للجدل .. 10 إطلالات لـ ريهام عبدالغفور بعد سن الأربعين

فيديو

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

تفاصيل إيقاف التعامل مع مرتضى منصور وموقف كيروش وكلاتنبرج .. بيان اتحاد الكرة

حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر .. وتفاصيل إنتاج فيلم عن حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ