أردوغان: يمكننا أن نوافق على عضوية فنلندا في الناتو

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد، إلى أن تركيا قد توافق على طلب فنلندا بالانضمام في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعدما أعلن وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، أن بلاده لا تتوقع حدوث تقدم في طلبات عضويتها والسويد قبل الانتخابات التركية في مايو المقبل.

وتسعى فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو بعد أن أثار هجوم موسكو على أوكرانيا مخاوف أمنية متجددة في جميع أنحاء المنطقة، لكن تركيا أثارت اعتراضات في السابق - وبموجب قواعد حلف الناتو، يمكن لدولة عضو واحدة فقط الاعتراض على عضوية مقدم طلب جديد.

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي قال أردوغان إن " أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد التي سلمناها قائمة بـ120 إرهابيا وعليها تسليمهم لأنقرة للموافقة على انضمامها للناتو".

تأجيل اجتماع ثلاثي

وتأتي تصريحات هافيستو بعد أيام من دعوة أنقرة لتأجيل اجتماع ثلاثي في فبراير بين تركيا والسويد وفنلندا، وفقا لما ذكرته محطة "تي آر تي هابر" التركية الحكومية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.

عرضت العلاقات التركية السويدية لضربة كبيرة الأسبوع الماضي بعد أن سمحت شرطة ستوكهولم باحتجاج أمام السفارة التركية في ستوكهولم، السبت الماضي، حيث أشعل السياسي المناهض للهجرة راسموس بالودان النار في نسخة من القرآن. وسرعان ما نزل المتظاهرون إلى شوارع العاصمة التركية، حيث أحرق بعضهم علم السويد خارج سفارتها ردا على ذلك.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الخميس، أن الاجتماع حول طلبات السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي قد تم تأجيله في ضوء "البيئة السياسية غير الصحية" الحالية.

وقد التقت الدول الثلاث في الماضي بموجب "المذكرة الثلاثية" لمناقشة طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو.

كما ألغت أنقرة زيارة مرتقبة لوزير الدفاع السويدي إلى تركيا في أعقاب الحادث الذي وقع السبت الماضي.

وقال وزير الخارجية الفنلندي في حديثه إلى عيسى سواريس، الثلاثاء، "هناك نوع من التأخير بسبب الأحداث الأخيرة" ، مضيفًا "بالطبع، هذه ليست أخبارًا جيدة".

وأشار هافيستو إلى أنه لا توجد خطط لفنلندا للمضي قدما في طلب عضوية الناتو بدون جارتها الشمالية.