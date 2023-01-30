الجوازة باظت.. خناقة بين عريس ووالد العروسة على غسالة الأطفال.. تفاصيل

قال إسلام حسبو وكيل نقابة المأذونين، إن الفترة الماضية شهدت مغالاة في المهور، معقبا: "المغالاة في هذا الأمر تجعل النفوس غير صافية".



وأضاف إسلام حسبو وكيل نقابة المأذونين، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المأذون بيبقى مشارك فى الأراء الشخصية وخلافات الجيران لأن إلى حد ما رأى المأذون يحترم وعلى قد ما يقدر يكون على مسافة واحدة بين كل الناس".

وحكى أطرف المواقف في عقود الزواج، قائلا: "الموقف كان بسبب قائمة المنقولات، وكان والد العروسة ضاغط على العريس ومحمل عليه، ومسك العريس القائمة وسأل والد العروسة فين غسالة الأطفال، ليرد عليه قائلا لسه الأطفال مجوش، ليعقب العريس قائلا: "أومال خلتني أجيب أوضه أطفال ليه، والجوازة باظت بسبب هذا الأمر".