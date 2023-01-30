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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث التعليم يرد على حذف بمناهج الصف الرابع والخامس الابتدائي

مناهج
مناهج

رد شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على ما يتردد من شائعات بشأن الكتاب الخاص بالترم الثانى لمناهج الصف الرابع والخامس الابتدائي، مشيرا إلى أنه تعديل وليس حذف دون إخلال بالمنهج. 

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وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن نشهد كما كبيرا من الشائعات على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة ، ونحاول الرد عليها حتى لا يتم إرباك أولياء الأمور.


وتابع شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن أصدرنا بيانا لبعض الشائعات، و الكتاب الخاص بالترم الثانى لمناهج الصف الرابع والخامس الابتدائى سيتم تسليمها بشكل جديد بعد التعديلات حتى تكون المناهج متزامنة مع الخريطة الزمنية.

 

هناك تعديلات وتوضيبا للمناهج 


وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك تعديلات وتوضيبا للمناهج لتكون متناسبة مع الطلاب، لافتا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يتابع الرأي العام وشكاوى أولياء الأمور.
 
 

التعليم شادي زلط الخامس الابتدائي الصف الرابع وزارة التربية

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