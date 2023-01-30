قصور الثقافة تكشف كواليس رحلات أبناء الإسكان بديل العشوائيات لمعرض الكتاب

كشف الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل استضافة معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولى رحلات أبناء "الإسكان بديل العشوائيات".

وأضاف هشام عطوة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن هذا الأمر جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ليضمن حياة كريمة لجميع القطاعات المصرية، متابعا أن الأطفال عبروا عن فرحتهم بالزيارة.



وتابع الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الأطفال كونا فرق كورال أطفال وتم تنفيذ فعليات فنية بالمعرض، و هناك مسابقات ثقافية وعروض تقدم لهم، وزيارة أجنحة مختلفة للمعرض.



وأشار الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى أننا نصطحب من جميع المناطق البديلة للمعرض منها الأسمرات، والمحاولة على دعم مواهبهم.

