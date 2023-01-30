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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: أسامة نبيه يطلب عودة فيريرا

فيريرا
فيريرا

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عرض أسامة نبيه إلي المستشار مرتضى منصور حول عودة فيريرا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مجدي عبد الغني: “أسامة نبيه يعرض على مرتضى منصور عودة فيريرا مديرًا فنيًا للفريق والعمل معه بمنصب المدرب العام”.

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وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك حقق فوزا هاما على فيوتشر، سيبني عليه الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، مشيرا إلى أن الفريق عليه التركيز في منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعيدًا عن ضغط منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "كنا نساند فيريرا في الفترة الماضية، لأنه لا يوجد اي فريق يفوز بالدوري كل موسم، المدرب البرتغالي موجود في مصر حاليًا، ويريد الحصول على مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائي بقيمة 5 شهور، بما يقارب المليون يورو".

وأضاف: "فيريرا رفض فكرة العمل كمستشار فني لمجلس الإدارة، لأنه كان كلام استهلاك فقط، المدرب البرتغالي موجود في الفندق، وقد يلجأ إلى الفيفا حال عدم الحصول على مستحقاته المالية".

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