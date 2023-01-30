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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي تثير الجدل في دمياط.. والشرطة تتدخل| خاص

منى زكي
منى زكي

تواصل الفنانة منى زكي، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” في شوارع دمياط، الأمر الذي تسبب في زحام كبير بالشوارع.

 

وتسبب التصوير في التفاف الجمهور حول الممثلين الأمر الذي جعل رجال الأمن والشرطة يحاصرون الشارع للسيطرة على الأمر.

بقبعة أنيقة.. منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلة ساحرة.. مني زكي تعلق علي جائزة صناع الترفيه الفخرية joy awards

وتدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” في مدينة دمياط، حيث تجسد منى زكي، شخصية سيدة تعمل في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد.

 

مسلسل “تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

يذكر أن علقت الفنانة مني زكي علي حصولها علي جائزة صناع الترفيه الفخرية من حفل joy awards، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت مني زكي في منشور لها: "سعيدة جدا بالتكريم والحصول على جائزة صناع الترفيه الفخرية من "جوي أواردز"، والتقدير والحفاوة في المملكة الشقيقة، كانت ليلة ساحرة بملتقي الفنانين من كل الدول وشكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ وشكرا لكل العاملين بهيئة الترفيه ومبروك لكل الفائزين".

 

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منى زكى الفنانة منى زكي تحت الوصاية نسرين أمين محمد شاكر خضير

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