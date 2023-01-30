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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة مميزة الآن.. عطارد يزين سماء مصر والسعودية

ظهور كوكب عطارد
ظهور كوكب عطارد

يصل كوكب عطارد صباح، اليوم الإثنين، إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية - اقصى مسافة زاوية من الشمس - وهي فرصة لرصد الكوكب  فوق الأفق الجنوب الشرقي قبل شروق الشمس. 

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس حيث سيظهر عطارد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان إلى أعلى يمين موقع شروق الشمس وربما قد تحتاج لاستخدام المنظار في حال كانت السماء ليست صافية تمامًا بالقرب من الأفق .

نظرًا لأن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومداره بين الأرض والشمس فإن هذا الكوكب يكون بالقرب من الشمس كما يرصد في سماء الأرض ولكن صباح الاثنين سيكون الكوكب بزاوية 25 درجة غرب الشمس. 

نظرًا لحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة ( بيضاوي الشكل ) فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة. 

وبشكل عام أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي و الأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي .

شروق الشمس السعودية سماء مصر كوكب

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