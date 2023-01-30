مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

كشف الإعلامي أمير هشام ، أسباب استبعاد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مواجهة فيوتشر بالدوري العام.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية:"استبعاد فتوح جاء بقرار من رئيس نادي الزمالك، وهناك أزمة كبرى بين الطرفين، رغم حاجة الفريق إلى خدماته".

وأضاف : "الأزمة لم تنته منذ تصريحات رئيس الزمالك ضد اللاعب وعبدالله جمعة ثنائي الفريق، وبالتالي اللاعب غادر ملعب المباراة".

وأوضح: " محمد عبدالشافي من أهم اللاعبين داخل الزمالك ، وبعيد عن الفنيات يتسم بالخُلق الرفيع، وهو قدوة للاعبي كرة القدم وغيره من الشباب".

وقال : "وجب التحية إلى عبدالشافي، خاصةً أنه من القلائل التي تحظى بحب الجماهير بمختلف الانتماء، وقدم مباراة فيوتشر بشكل رائع".

عودة الزمالك للإنتصارات

عاد الزمالك إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه فيوتشر 2 /1، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة 16 بالمسابقة، والتي شهدت تعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه بيراميدز 2 /2.

وتقدم سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 14، قبل أن يدرك مروان محسن التعادل لفيوتشر في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 34 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له وللزمالك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق نقطين خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث.

ونجح الزمالك في تحقيق أول فوز له في العام الجاري، حيث يعود الفوز الأخير إلى 29 ديسمبر الماضي وذلك على حساب الإسماعيلي 3 /1، قبل أن يخسر أمام أسوان والأهلي وغزل المحلة، ويتعادل مع الاتحاد السكندري والداخلية.