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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الجهاز الفني للأهلي قبل افتتاح كأس العالم للأندية

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي  إغلاق مران الفريق الجماعي والمحدد له صباح اليوم الإثنين، أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي تتابع تدريبات الفريق بكأس العالم للأندية.

وأخطرت إدارة بعثة الأهلي بالمغرب اللجنة المنظمة للبطولة بإغلاق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام.

وأبدي رامي ربيعة، مدافع الفريق  سعادته بالمشاركة الرابعة له في تاريخه مع الأهلي في كأس العالم للأندية في نسختها الحالية بالمغرب.

وشدد ربيعة على أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة، من أجل تحقيق إنجاز جديد يليق باسم الأهلي وجماهيره.

وأضاف: «نخوض النسخة الحالية لكأس العالم للأندية في أجواء وفترة إعداد أفضل من الموسم الماضي».

واستكمل ربيعة: «شاركت في نسختين من البطولة مع الجيل السابق ونسختين مع الجيل الحالي، والجميع يتسابق من أجل تقديم الأفضل للنادي والمساهمة في وضع بصمة تسعد الجماهير».

وأشار ربيعة إلى أن اللاعبين بدأوا منذ فترة مشاهدة فريق أوكلاند سيتي، للتجهيز للمباراة المرتقبة في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وشدد ربيعة على أن اللاعبين والجهاز الفني يتعاملون مع منافسات البطولة مباراة تلو الأخرى، ولا يفكر أحد في الأدوار المتقدمة في البطولة من الآن، لاسيما وأن مواجهة أوكلاند سيتي هي مفتاح الاستمرار في البطولة.

وأتم ربيعة حديثه: «جماهير الأهلي الداعمة لنا في كل المناسبات نتمنى أن تكون خلفنا في البطولة من أجل مواصلة المسيرة، خصوصًا أننا جميعا هدفنا إسعادهم بمزيد من الإنجازات والبطولات».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسائل الإعلام المحلية والدولية كأس العالم للاندية بعثة الأهلي رامي ربيعه

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