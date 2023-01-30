بطلة Vampire Diaries.. وفاة الممثلة آني ويرشينج عن عمر يناهز 45 عاما

توفيت الممثلة آني ويرشينج بطلة مسلسل The Vampire Diaries عن عمر يناهز 45 عاما، بعد إصابتها بمرض السرطان، وفق ما أعلنه مدير أعمالها.

اشتهرت آني ويرشينج بلعب دور وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي رينيه ووكر في مسلسل 24، إلى جانب ليلى سالفاتور في مسلسل The Vampire Diaries وغيرها من المسلسلات الشهيرة.

وعبر زوجها ستيفن فول عن هول الخسارة التي وقعت لعائلته بعد رحيل آني ويرشينج، في بيان له، وقال إن حياتهم أصبحت فارغة اليوم، لكنها علمتهم الكثير من الأمور التي ستبقى في أذهانهم من بعدها.

شاركت آني ويرشينج بانتظام في الأعمال الدرامية التلفزيونية طوال العقد الماضي، وفي 2007 شاركت في مسلسل General Hospital، وغيرها من المسلسلات الشهيرة.

وكان آخر ظهور للممثلة آني ويرشينج عبر تطبيق انستجرام، في أغسطس الماضي، للدعاية للموسم الجديد من مسلسلها The Rookie الذي عرض في سبتمبر عبر منصة هولو.